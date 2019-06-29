Путин: Украина фактически признала провокационный характер действий в районе Керченского пролива

Президент России Владимир Путин считает, что Украина «фактически признала», что действия украинских моряков в районе Керченского пролива были провокацией со стороны администрации бывшего президента Петра Порошенко. На пресс-конференции по итогам саммита G20 в Осаке он подчеркнул, что это безобразие» и «просто ни в какие ворота не лезет».

«На что я бы хотел обратить внимание: по-моему, уже вновь назначенный начальник Генерального штаба украинской армии подтвердил, что это была провокация, организованная Порошенко в ходе предвыборной борьбы»,— приводит слова президента «Интерфакс».

Также господин Путин выразил уверенность в том, что вопрос по украинским морякам будет решен «спокойно в рабочем режиме». «Они исполняли просто приказ, и все, мы отдаем себе в этом отчет, но они нарушили российский закон»,— добавил он.

Российский президент отметил, что тема задержанных в РФ украинских моряков поднималась в беседе с президентом США Дональдом Трампои и была «одной из приоритетных».

Назначенный 21 мая начальник генерального штаба украинских вооруженных сил Руслан Хомчак ранее сказал, что Украина не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив. «Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать»,— подчеркнул господин Хомчак.

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они незаконно пересекли российскую границу. Всех украинских моряков арестовали до апреля и позднее продлили арест. Западные страны осудили действия России. В апреле министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские суда начнут снова ходить через Керченский пролив, когда ВМС страны будут к этому готовы и Киев получит полную поддержку Запада.

О реакции России на планы НАТО по усилению активности в Черном море — в публикации “Ъ”.