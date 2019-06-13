Генштаб Украины: вопрос о повторном проходе через Керченский пролив не стоит

Украина не готова вновь совершить проход кораблей через Керченский пролив, сообщил назначенный 21 мая начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в интервью «BBC Украина». При этом командование не собирается «сдавать позиции в Азовском море».

«Я не могу сказать, что прямо завтра мы будем проходить через Керченский пролив. Сначала надо разобраться с тем, что произошло, ведь процесс не завершен. Наши моряки, к сожалению, находятся в камерах РФ,— сказал господин Хомчак.— Что касается прохода, то сегодня этот вопрос тоже не стоит. У нас нет столько украинцев, чтобы мы ими так могли рисковать».

25 ноября российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских корабля с 24 членами экипажей. ФСБ утверждает, что они незаконно пересекли российскую границу. Всех украинских моряков арестовали до апреля и позднее продлили арест. Западные страны осудили действия России. В апреле министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что украинские суда начнут снова ходить через Керченский пролив, когда ВМС страны будут к этому готовы и Киев получит полную поддержку Запада.

О реакции России на планы НАТО по усилению активности в Черном море — в публикации “Ъ”.