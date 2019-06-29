«Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 оспорили обвинения ФАС в дискриминации частных компаний

Компании «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 обратились в Арбитражный суд Москвы с жалобой на решение Федеральной антимонопольный службы (ФАС), следует из карточки дела на сайте суда. Служба обвинила компании в дискриминации частных компаний.

15 мая ФАС заявляла, что закон «О защите конкуренции» нарушили также МТС, Tele2 и «Вымпелком», создав дискриминационные условия для частных компаний. По результатам расследования служба установила, что условия договоров операторов с организациями без государственного участия в капитале существенно отличаются от условий договоров с организациями с госучастием. Речь идет в том числе о предоставлении услуг СМС-информирования банкам. Позднее ФАС обвинила «МегаФон» в нарушении закона «О защите конкуренции» в части создания дискриминационных условий.

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