И. о. главы МИД Испании объяснил свои «недружественные» слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что его высказывания о России как о «старом враге» неправильно интерпретировали. «Я думаю, что русские не так это поняли. Я не говорил, что Россия — враг Испании, я говорил о Европе. Я сказал, что Европа видит, как ее бывший защитник — Соединенные Штаты — перестает защищать ее и как вновь появляется ее бывший соперник или враг, имея в виду СССР»,— сказал господин Боррель в интервью Periodiсo.

Он добавил, что инцидент исчерпан.

Ранее МИД России вызвал посла Испании в Москве Фернандо Вальдерраму Пареху из-за высказываний господина Борреля. В интервью Periodiсo и.о. главы МИД Испании дал оценку геополитической ситуации в мире. «Многое изменилось. Наш союзник (США) поворачивается к нам спиной. Наш старый враг, Россия, снова заявляет о себе и снова представляет угрозу, а Китай становится соперником»,— сказал господин Боррель.

Подробнее о личности Жозепа Борреля — в материале “Ъ” «Внешнюю политику Испании отдали ветерану».

Что думает посол Испании об отношениях с Россией — читайте в его интервью “Ъ”.