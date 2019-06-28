Движение поездов на Ленинградском направлении ОЖД восстановлено

Специалисты ОАО «РЖД» завершили аварийно-восстановительные работы на станции Сходня. Движение пригородных поездов и поездов дальнего следования осуществляется по расписанию. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Напомним, ранее из-за хищения технических средств, обслуживающих движение поездов, на станции Сходня были задержаны и отменены несколько десятков пригородных и междугородних маршрутов, в том числе шесть «Сапсанов». Для оперативного решения транспортной проблемы были пущены дополнительные автобусы.