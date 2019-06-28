Андрей Молчанов снова стал гендиректором ЛСР

Основатель и мажоритарный акционер ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов вновь назначен генеральным директором компании и председателем правления. Решение было принято советом директоров на годовом собрании акционеров. Об этом сообщается на сайте «Группы ЛСР».

Напомним, что ранее должность гендиректора «Группы ЛСР» занимал экс-министр транспорта РФ Максим Соколов, о назначении которого “Ъ-СПб” писал в августе прошлого года.

Новым председателем совета директоров стал Дмитрий Гончаров, до этого занимавший должность заместителя председателя.