Garnier объявляет имя нового руководителя компании

Глобальный президент компании Garnier Адриен Коскас (Adrien Koskas)

Глобальным президентом компании с 1 июля 2019 года станет Адриен Коскас (Adrien Koskas). Адриен начинал карьеру в L’Oreal Group в 2005 году с работы в маркетинге в сегменте средств для ухода за кожеи L’Oreal Paris. За эти годы он воплотил ряд ярких и запоминающихся проектов, как, например, отмеченная наградами кампания True Match и совместный с фондом Prince’s Trust проект «Все этого достойны» (All Worth It). В последние пять лет перед маркой Garnier стоит задача увеличения натуральности косметических средств, которую будет продолжать реализовывать Андриен Коскас.

«Я счастлив присоединиться к Garnier на таком знаменательном в истории марки этапе. Как на первом натуральном бренде на мировом рынке масс-маркета на нас лежит большая ответственность лидера в индустрии красоты. Я ставлю перед собои четкую амбициозную задачу развивать Garnier как ключевую мировую марку натуральных средств, глубоко приверженную принципам ответственного отношения к планете», — говорит Адриен Коскас.