Точка слияния бетона

Крупные производители железобетона — ЖБК-1 и «Стройиндустрия» решили объединить производства. Предполагается, что мощности первого предприятия будут переведены на площадку «Стройиндустрии». Причина — падение спроса на сборный железобетон. Пермские строители подтверждают эти тенденции. Что разместится на площадке ЖБК, пока неизвестно. Предположительно, речь может идти о досуговом центре на основе термальных источников.





Совет директоров АО «ЖБК-1» 26 июня 2019 года принял решение о реформировании деятельности предприятия, сообщило в пресс-релизе предприятие.

В ее рамках предполагается, что выпуск железобетона будет перенесен на производственную базу ООО «ЖБИ „Стройиндустрия“» (ул. Переездная, 1, Мотовилихинский район). Сотрудники завода ЖБК-1, задействованные в производстве железобетонных конструкций, будут трудоустроены на новую площадку. На заводе «Стройиндустрии» запланировано увеличение выпуска железобетона вдвое, что позволит обоим предприятиям повысить эффективность производства. В сообщении ЖБК-1 данный план называется «своевременным и адекватным ответом строительных компаний на вызовы времени». Технические детали объединения двух производств на ЖБК не уточняют.

ООО «Завод ЖБИ „Стройиндустрия“» с 2015 года контролируется бывшим гендиректором «Эр-Телекома» Андреем Семериковым. Председателем совета директоров ООО является его супруга Наталья Семерикова. «То, что у нас с ЖБК №1 хорошие партнерские отношения, ни для кого не секрет»,— сообщил “Ъ-Прикамье” господин Семериков. Он положительно относится к проекту с заводом ЖБК-1, поскольку «повышение эффективности бизнеса путем объединения производственных мощностей всегда идет на пользу».

АО «ЖБК-1» основано в 1955 году. В настоящее время занимает одну из лидирующих позиций на рынке производителей железобетонных конструкций и товарного бетона. По оценке предприятия, в 2018 году доля на рынке ЖБИ составляла 8% (годом ранее — 6,5%). Основными акционерами являются экс-председатель краевого правительства Николай Бухвалов (49,16%) и бывший председатель совета директоров «Горнозаводскцемента» Анатолий Мокрушин (44,23%). Количество работников — 237 человек. Выручка предприятия в 2018 году — 305,4 млн руб. (255 млн руб. в 2017-м), чистая прибыль — 739 тыс. руб. ( чистый убыток — 11 млн руб. в 2017 году).

ООО «Завод ЖБИ „Стройиндустрия“» изготавливает железобетонные конструкции. Выручка в 2017 году — 136 млн руб., чистый убыток — 20 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», число работников — 133.

К объединению мощностей подтолкнула конкуренция на пермском рынке по железобетону. На пермском рынке действует сразу несколько производителей ЖБИ — ПЗСП, Краснокамский завод ЖБК, «Пермтрансжелезобетон» и другие. В последние годы произошел ряд изменений в технологии возведения зданий и железобетонных конструкций. «Сборного железобетона как такового в структуре строительства не осталось, пермские строители предпочитают возводить дома из монолита»,— поясняет собеседник на строительном рынке.

По данным годового отчета ЖБК, в 2018 году предприятие произвело 34,3 тыс. куб. м сборного железобетона (74,1% от плана и 136% от объема 2017 года), и 1,2 тыс. куб. м товарного бетона (21,8% от плана, 9% от уровня 2017 года). При этом основной вид деятельности АО продолжает приносить ему убытки: в 2018 году — 10 млн руб., в 2017-м — 22 млн руб. На прибыль АО по итогам прошлого года удалось выйти благодаря сделкам. Как указано в годовом отчете, оба основных акционера общества приобрели помещения и земельные участки АО по адресу: ул. Героев Хасана, 42, на общую сумму 42 млн руб.

Пермские девелоперы подтверждают, что спрос на продукцию из сборного железобетона падает. «Потребитель хочет жить не в типовом жилье, а с максимально большим вариантом планировочных решений. И только монолит-каркас позволяет проектировщику учитывать предпочтения клиентов,— говорит гендиректор группы «ПМД» Олег Стародубцев.— ЖБК-1, полагаю, абсолютно в тренде».

Гендиректор стройхолдинга «Сатурн-Р» Александр Репин отметил, что его холдинг изначально использовал монолит. В то же время девелопер сказал, что в некоторых случаях даже дешевле использовать сборный железобетон. Он прогнозирует в ближайшем будущем дефицит сборного железобетона — из-за начала реализации федерального нацпроекта по жилью.

Каким образом будет использована площадка ЖБК-1, на предприятии не комментируют. «Рассмотрены перспективные проекты развития бизнеса и максимально рационального использования освобожденных от производства площадей на ул. Героев Хасана, 42, и поручена их дальнейшая разработка»,— говорится в пресс-релизе АО.

По данным “Ъ-Прикамье”, на площадке завода ЖБК-1 может быть реализован проект по созданию комплекса с термальными источниками — «Пермские термы». В марте 2019 года по адресу ЖБК-1 было зарегистрировано ООО «Пермские термы». Вид деятельности — физкультурно-оздоровительная, 40% ООО принадлежит директору компании Борису Демину, по 20% — у братьев Андрея и Алексея Семериковых и бывшего вице-премьера Алексея Санникова. Господин Демин сообщил, что сказать по этому проекту пока нечего. Отметим, что площадка ЖБК-1 обладает мощностями по теплу и электроэнергии.

Вячеслав Суханов