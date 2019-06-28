«Заряженное» пространство

Обозреватель ИД «Ъ» Дарья Цивина рассказывает об уникальном интерьере и меню нового московского заведения.

Ресторан Blanc появился в самом сокровенном месте старого города, во внутренних дворах Хохловки, среди арт-галерей и дизайн-студий, а потому сразу же привлек к себе внимание продвинутой столичной публики. Этим летом именно в Blanc проходят самые актуальные мероприятия, именно тут собираются самые модные люди, и именно тут формируются самые востребованные тренды. Прежде всего, это касается пространства ресторана — необычайно свежего, нестандартного и магнетически притягательного.

В Blanc можно приходить только ради того, чтобы подпитаться энергией самого места, и это уникальная для Москвы ситуация, где интерьер в ресторане, каким бы дорогим и навороченным он ни был, почти всегда играет сугубо прикладную роль и всегда сохраняет элемент необязательности, чрезмерности, а иногда и ненужности.

Так вот, Blanc — это прежде всего комфортная среда для времяпрепровождения. Я не буду описывать ее детали, поскольку в данном случае действительно лучше один раз увидеть, чем услышать. В качестве приятного бонуса к «заряженному» пространству прилагается компактное и убедительное меню от шеф-повара и совладельца проекта Павла Казьмина. Еда комфортная, яркая и лаконичная, что бы вы не заказали — лепешку с авокадо, томатами и зеленью, старачателлу с медом и жженой клубникой, кальмаров с соусом ромеско и печеным картофелем, стейк из цветной капусты или глазированное свиное ребро — они точно не испортят впечатления от увиденного и лишь упрочат ощущение полнейшей гармонии с окружающим микромиром.