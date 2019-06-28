NASA отправит беспилотный летательный аппарат к спутнику Сатурна

Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о готовящейся миссии Dragonfly, в рамках которой на крупнейший спутник Сатурна будет отправлен беспилотный летательный аппарат для поиска возможных признаков жизни. Старт намечен на 2026 год, расчетное прибытие к Титану — 2034 год. Стоимость миссии на этапе разработки оценивается в $850 млн.

Как планируют специалисты NASA, винтокрылый летательный аппарат Dragonfly, приблизившись к Титану, сначала совершит несколько витков вокруг спутника, чтобы исследовать его атмосферу, которая в четыре раза плотнее земной. А затем совершит посадку в нескольких местах для обследования поверхности Титана, состоящей в основном из водяного льда, изучения метан-этановых рек и озер, а также подземных водоемов и океанов, которые, как предполагают ученые, там существуют. В процессе сбора данных аппаратура Dragonfly будет искать химические признаки существовавшей в прошлом или существующей в настоящее время жизни на Титане. По словам администратора NASA Джима Брайдстайна, «посещение этого загадочного мира океанов может кардинально изменить наши знания о жизни во Вселенной».

Алена Миклашевская