«Политика политикой, а рвать связи нельзя»

Отношения между Москвой и Тбилиси, обострившиеся на фоне массовых антироссийских протестов, переживают серьезный кризис. На прошлой неделе президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «врагом и оккупантом», а Москва, в свою очередь, прекратила прямое авиасообщение с Грузией. “Ъ” спросил у политиков, бизнесменов, культурных и общественных деятелей о том, как прошедшие события повлияют на российско-грузинские отношения.

Сергей Юран, футболист, тренер:

Фото: Сергей Киселев, Коммерсантъ

— Мы же соседи, которые уже много веков общаются между собой, имеют много общего, и мы же православные народы. Я никогда не забуду, когда был действующим футболистом, как нас встречали в Грузии, какое всегда было к нам отношение. И в сборной я очень много общался с грузинами, и дружески общался, когда играл против грузинских команд. Хорошие ребята. А вот когда в наши отношения вмешиваются посторонние моменты, это плохо и печально. Но я уверен, что все будет хорошо, по-другому быть не может. Я уверен, что мы еще попьем и грузинское вино, и закусим его грузинским шашлыком.

Ирина Антонова, президент музея изобразительных искусств имени Пушкина:

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

— Мы народы, имеющие давние дружеские связи. Хотя я в Грузии была один раз, это была незабываемая поездка. Грузины очень симпатичные люди, мне нравится то ощущение красоты, которым они обладают, ирония и самоирония. То, что мы называем словом «гостеприимство», это не только хлебосольный прием, но и огромное желание грузин пристально взглянуть на людей, в их душу, желая им добра. То, что там сейчас происходит, это не народное волеизъявление, это желание отдельных групп людей решить политические и экономические эгоистические задачи. А народ не перестает быть симпатичным, культурным, талантливым и, главное, добрым.

Юлий Гусман, режиссер:

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

— Мне кажется, что исторически, по-деловому, по-братски, по-соседски грузины один из самых близких и родных нам народов, хотя мы делаем все, чтобы это окончательно прекратить. Я вырос в Закавказье, много раз бывал в Грузии, люблю этот народ, грузинскую кухню, грузинский характер. В Москве работает огромное количество талантливейших грузинских певцов, рестораторов, врачей, многие этнические грузины-военные проливали кровь за нашу страну. Эти периодически случающие конфликты не дают никакой пользы, я бы очень хотел, чтобы мы дружили и взаимные претензии решали в серьезном деловом и товарищеском разговоре, а не с помощью давления и угроз.

Наталья Починок, ректор РГСУ, член Общественной палаты РФ:

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

— Который день слежу за событиями в Грузии. Политика политикой, а рвать связи нельзя! У нас слишком долгая общая история, чтобы так легко и просто от нее отказаться. Простые люди всегда найдут общий язык, сохранят хорошие отношения, и станут спокойно ждать, когда улягутся политические страсти. И будут правы!

Леонид Калашников, председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками:

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

— Для меня народ Грузии однозначно «генацвале». Но не все так гладко на государственном уровне. Например, у меня был друг, который умер несколько лет назад в Грузии, и я не могу к нему съездить на могилу, поскольку «не въездной». При этом я сохраняю дружеское отношение к народу и очень надеюсь, что все наносное отпадет, и мы будем братьями — это неизбежно.

Диана Гурцкая, заслуженная артистка России, председатель комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ:

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

— Мы не просто друзья, мы два братских народа. И как у всех родных, у нас могут быть периоды ссор и непонимания. Но время все расставит по местам. Гостеприимство — одна из основных традиций грузинского народа, в его традициях статус гостя высок и особо почитаем, а обидеть гостя стыдно и недопустимо. И странно, что есть люди, забывшие об этом. Все это недопустимо, поэтому произошедшее на заседании Межпарламентской ассамблеи православия совершенно не красит хозяев мероприятия. Те политики, что посеяли зерна вражды, вряд ли пожнут плоды успеха.

Александр Соркин, ресторатор:

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

— Конечно, хотя я давно не был в Грузии. И мое отношение к грузинам последние события не поменяли. Неприятные люди есть в любой нации и в любой стране. Я не очень люблю говорить очевидные вещи, но здесь, к сожалению, ситуация достаточно банальная. Те грузины, с которыми общаюсь, это достаточно близкие мои товарищи, они, правда, все московские, но совершенно точно мое отношение к ним вся эта ситуация не поменяет и их отношение ко мне тоже. А вот поездка в Грузию, я думаю, состоится теперь не скоро.

Павел Санаев, писатель, режиссер:

Фото: РИА Новости

— Я не вижу разницы, строго говоря, между грузинами или армянами, или же азербайджанцами, почему одни должны быть меньше генацвале, а другие больше? Естественно есть иногда какие-то национальные особенности, которые в некоторых случаях делают общение сложнее. Условно говоря, если вы общаетесь с индонезийцем и вы смотрели мультфильмы про Чебурашку, а они там смотрели совершенно другие вещи, то понятно, что у вас будет меньше точек соприкосновения. Поэтому у меня нет предубеждений в этом смысле.

Ксения Рясова, президент Finn Flare:

Фото: РИА Новости

— У меня муж наполовину грузин. Я очень сожалею о том, что сейчас происходит. Думаю, что демонстрация, которая была,— это какой-то внутренний зажим, к которому мы не имеем никакого отношения. Есть генетические друзья, и на протяжении нескольких столетий грузины — одни из них. Поэтому очень печально, что сейчас происходит.

Владимир Хомерики, президент Фонда единения русского и грузинского народов:

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

— Грузины нам больше, чем друзья. Мы православные народы, веками живем вместе, имеем частично и общую историю, и общую культуру. То, что творится в стране в последние 15 лет, это нонсенс, это совсем не то, что устраивало бы наши народы. Происшедшее в Тбилиси спланированная акция спецслужбами США, которая явно не входила в интересы властей страны и тем более народа Грузии. К сожалению, российские власти поддались на эту провокацию и сделали то, что хотели США и власти Грузии, внесли в наши отношения новую напряженность и оторвали один народ от другого. Надеюсь, что в ближайшее время ситуация изменится в лучшую сторону.