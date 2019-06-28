В Петербурге предложили направлять арендные платежи от бизнеса напрямую в районы

Платежи за аренду коммерческой недвижимости с 1 июля необходимо направлять не в бюджет города, а напрямую в район для его развития. Такое предложение на заседании Общественного совета по развитию малого предпринимательства высказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, сообщает пресс-служба Смольного.

Господин Беглов также выступил за децентрализацию системы управления в Петербурге за счет расширения полномочий администраций районов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге предложили провести реформу муниципального управления, объединив три бюджета в один.