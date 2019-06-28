Бывший вице-губернатор Пензенской области оправдан по делу о мошенничестве

Судья Ленинского районного суда Пензы Наталья Марчук вынесла оправдательное решение по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина. Бывшего чиновника обвиняли в мошенничестве с использованием служебного положения.

Следствие считало, что Валерий Савин незаконно оформил в собственность земельный участок в пензенском СНТ «Искра-1» площадью 884 кв. м. По версии следствия, чиновник без торгов захватил землю, принадлежащую муниципалитету, и тем самым нанес ущерб бюджету Пензы в 460 тыс. руб.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2017 года, Валерий Савин находился под подпиской о невыезде. Вместе с господином Савиным на скамье подсудимых находились бывшие заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» (ОГСАГиТИ) Татьяна Титкова. Ирина Ширшина — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ), заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

На прениях адвокат Валерия Савина Алексей Шуварин просил оправдать доверителя, так как следствие якобы так и не смогло доказать невиновность экс-чиновника.

Подробнее об уголовном деле в отношении Валерия Савина читайте в материале “Ъ-Средняя Волга” «С "Искры" предлагают снять статьи».

Сергей Петунин, Саратов