С «Искры» предлагают снять статьи

Защита бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина просит признать экс-чиновника невиновным по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками СНТ «Искра1» невиновным. На прениях адвокат господина Савина заявил, что собрание членов садоводческого кооператива одобрило выделение земли вице-губернатору, а значит расширение участка произошло законно. Также не признают себя виновными проходящие по этому же делу сотрудники администрации Пензы.

В Ленинском районном суде Пензы начались прения по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, обвиняемого в мошенничестве с земельным участком СНТ «Искра1». Дело рассматривалось почти год, материалы поступили в суд в августе прошлого года. Вместе с господином Савиным на скамье подсудимых находятся бывшие заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» (ОГСАГиТИ) Татьяна ­Титкова.

Валерий Савин обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), Ирина Ширшина — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ), заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении Валерия Савина и чиновников администрации Пензы возбудили в декабре 2017 года на основании материалов проверки прокуратуры Ленинского района Пензы. Следствие сочло, что господин Савин незаконно получил право собственности на земельный участок в Пензе стоимостью 460 тыс. руб.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что принадлежащий вице-губернатору земельный участок в СНТ «Искра1» площадью 884 кв.м огорожен забором, который расположен за пределами учтенных границ участка, находившегося в собственности господина Савина ранее, на 6,6 метра в сторону муниципальной земли. То есть, по версии следствия, чиновник без торгов захватил землю, принадлежащую муниципалитету. Также выяснилось, что муниципальная земля была предоставлена вице-губернатору в собственность постановлением администрации Пензы от 20 февраля 2016 года на основании протокола общего собрания членов товарищества «Искра1». Как выяснилось, это постановление задним числом в июне 2016 года подписал заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков, который тогда исполнял обязанности главы. В феврале 2017 года в отношении господина Попкова ­СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства).

Господин Попков заявлял, что подписывал бумагу, уже согласованную всеми чиновниками на более низком уровне, и не вникал в ее содержание. Постановление было отменено как незаконное, но в сентябре прошлого года дело в отношении Владимира Попкова прекратили в связи с отсутствием состава преступления.

Дело в отношении Ирины Ширшиной было возбуждено в августе 2017 года. Следствие считает, что именно она передала Владимиру Попкову документы на подпись. Затем заместитель директора МУП ­«ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова поставила земельный участок, оформленный на господина Савина, на кадастровый учет.

Валерий Савин был уволен из правительства Пензенской области в ноябре прошлого года, незадолго до возбуждения уголовного дела. Следствие считает, что он смог оформить участок, пользуясь личным знакомством с чиновниками мэрии.

Адвокат Валерия Савина Алексей Шуварин, выступая на прениях, заявил, что гособвинение так и не смогло предоставить доказательства виновности его доверителя. По его словам, представители СНТ «Искра1» заявляли, что не обладают информацией о статусе земельных участков в товариществе, а значит и господин Савин, пытаясь узаконить землю, не знал, что она принадлежит муниципалитету и должна быть получена только по результатам конкурса. Кроме того, защита настаивает на том, что собрание членов СНТ, на котором приняли решение о выделении Валерию Савину участка, действительно было. Адвокаты Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой также попросили суд снять с их подзащитных обвинение в мошенничестве на основании того, что они, со слов адвокатов, были убеждены, что подписывают законно сформированные документы.

Государственное обвинение по уголовному делу пока свою позицию не представило.

Сергей Петунин