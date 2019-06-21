С «Искры» предлагают снять статьи

Защита бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина просит признать экс-чиновника невиновным по уголовному делу о мошенничестве с земельными участками СНТ «Искра1» невиновным. На прениях адвокат господина Савина заявил, что собрание членов садоводческого кооператива одобрило выделение земли вице-губернатору, а значит расширение участка произошло законно. Также не признают себя виновными проходящие по этому же делу сотрудники администрации Пензы.
В Ленинском районном суде Пензы начались прения по уголовному делу в отношении бывшего вице-губернатора Пензенской области Валерия Савина, обвиняемого в мошенничестве с земельным участком СНТ «Искра1». Дело рассматривалось почти год, материалы поступили в суд в августе прошлого года. Вместе с господином Савиным на скамье подсудимых находятся бывшие заместитель главы администрации Пензы Ирина Ширшина и заместитель директора МУП «Объединенная городская служба градостроительства, архитектуры и технической инвентаризации» (ОГСАГиТИ) Татьяна Титкова.
Валерий Савин обвиняется в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), Ирина Ширшина — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также злоупотреблении и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 286 УК РФ), заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова — в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Уголовное дело в отношении Валерия Савина и чиновников администрации Пензы возбудили в декабре 2017 года на основании материалов проверки прокуратуры Ленинского района Пензы. Следствие сочло, что господин Савин незаконно получил право собственности на земельный участок в Пензе стоимостью 460 тыс. руб.
В ходе прокурорской проверки выяснилось, что принадлежащий вице-губернатору земельный участок в СНТ «Искра1» площадью 884 кв.м огорожен забором, который расположен за пределами учтенных границ участка, находившегося в собственности господина Савина ранее, на 6,6 метра в сторону муниципальной земли. То есть, по версии следствия, чиновник без торгов захватил землю, принадлежащую муниципалитету. Также выяснилось, что муниципальная земля была предоставлена вице-губернатору в собственность постановлением администрации Пензы от 20 февраля 2016 года на основании протокола общего собрания членов товарищества «Искра1». Как выяснилось, это постановление задним числом в июне 2016 года подписал заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков, который тогда исполнял обязанности главы. В феврале 2017 года в отношении господина Попкова СУ СКР по Пензенской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и охраняемых законом интересов общества или государства).
Господин Попков заявлял, что подписывал бумагу, уже согласованную всеми чиновниками на более низком уровне, и не вникал в ее содержание. Постановление было отменено как незаконное, но в сентябре прошлого года дело в отношении Владимира Попкова прекратили в связи с отсутствием состава преступления.
Дело в отношении Ирины Ширшиной было возбуждено в августе 2017 года. Следствие считает, что именно она передала Владимиру Попкову документы на подпись. Затем заместитель директора МУП «ОГСАГиТИ» Татьяна Титкова поставила земельный участок, оформленный на господина Савина, на кадастровый учет.
Валерий Савин был уволен из правительства Пензенской области в ноябре прошлого года, незадолго до возбуждения уголовного дела. Следствие считает, что он смог оформить участок, пользуясь личным знакомством с чиновниками мэрии.
Адвокат Валерия Савина Алексей Шуварин, выступая на прениях, заявил, что гособвинение так и не смогло предоставить доказательства виновности его доверителя. По его словам, представители СНТ «Искра1» заявляли, что не обладают информацией о статусе земельных участков в товариществе, а значит и господин Савин, пытаясь узаконить землю, не знал, что она принадлежит муниципалитету и должна быть получена только по результатам конкурса. Кроме того, защита настаивает на том, что собрание членов СНТ, на котором приняли решение о выделении Валерию Савину участка, действительно было. Адвокаты Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой также попросили суд снять с их подзащитных обвинение в мошенничестве на основании того, что они, со слов адвокатов, были убеждены, что подписывают законно сформированные документы.
Государственное обвинение по уголовному делу пока свою позицию не представило.