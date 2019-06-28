К ступинским депутатам пустили избирателей

Жители подмосковного Ступино добились от местного совета депутатов разрешения присутствовать на заседаниях органа самоуправления. Такое право предоставляет федеральный закон, но добиться его реализации удалось лишь в суде. Эксперты отмечают, что местным депутатам переданы полномочия принимать важные для жизни граждан решения. Однако сами ступинские парламентарии признаются, что просто проштамповывают решения администрации.

За право жителей Ступино присутствовать на заседаниях совета депутатов начал бороться местный предприниматель Константин Фокин. В сентябре 2016 года он решил восстановить за свой счет кабинет труда в школе, которую окончил. Господин Фокин обратился к местным чиновникам, чтобы узнать, по какому принципу финансируется учебное заведение и можно ли получить деньги на переоборудование, но не добился ответа.

После этого господин Фокин пришел на заседание органа местного самоуправления — совета депутатов городского округа Ступино, чем переполошил его членов.

Предприниматель сослался на федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», который позволяет гражданам посещать такие мероприятия. Через час споров депутаты вызвали полицию и удалили визитера. Когда предприниматель приходил на последующие собрания, то его уже не пускали: в такие дни у дверей выставлялась усиленная охрана. В итоге предприниматель встал в пикет.

А в апреле 2017 года Константин Фокин принес на заседание совета решение Московского областного суда, признававшее действия ступинских депутатов неправомерными.

Тогда господина Фокина пустили в зал, но представители власти отказались проводить заседание и назвали присутствие предпринимателя «плевком в душу».

Константин Фокин решил идти на принцип и добиться открытости заседаний, чтобы отстоять право граждан узнавать о решениях их избранников. Он развернул в социальных сетях кампанию «Марафон достоинства: за открытую власть», в ходе которой объяснял жителям города их права, организовывал вместе с поддержавшими его ступинцами пикеты, дежурил перед зданием администрации, устраивал голодовку. В результате в нынешнем году нескольким ступинцам удалось попасть на два заседания совета депутатов.

«16 мая удалось пройти на заседание, 19 июня пустили уже меня и еще одного жителя Ступино Николая Сенцова,— пояснил “Ъ” господин Фокин.— Но первым вопросом на повестке стояло лишение меня права присутствовать на заседаниях из-за того, что я выкладываю записи собраний в социальных сетях». Депутаты решили, что в случае появления новых видео с заседаний на последующие предпринимателю вход будет закрыт. «Но как без этого донести ступинцам, что там происходит? Так и движемся, шаг вперед, шаг назад»,— добавляет господин Фокин.

Председатель Ступинского совета депутатов Павел Челпан официально ответил “Ъ”, что заседания открыты, и на них присутствуют как физические лица, так и представители организаций, в том числе и Константин Фокин, который был 16 мая и 19 июня 2019 года. Почему ранее его не пускали, господин Челпан сообщать отказался. Член совета депутатов Ступино Николай Кузнецов, выступающий на стороне господина Фокина, пояснил “Ъ”, что «все определяет руководство совета депутатов». «У остальных вообще нет личного мнения. Они его в ходе всего созыва ни разу не высказывали»,— добавил господин Кузнецов.

На данный момент чтобы присутствовать на заседании совета депутатов, нужно подать уведомление за три дня.

Это требование установлено внутренним регламентом совета депутатов Ступино. Однако подавшие уведомление жители начали получать отказы без объяснения причин.

Депутат совета депутатов района Филевский парк города Москвы Ольга Мостинская предположила в разговоре с “Ъ”, что требование об уведомлениях, вероятно, «обусловлено количеством желающих, чтобы давали помещение подходящего размера, но отказы неправомерны». По ее словам, заседания районных советов депутатов города Москвы не представляют интереса для общественности, поэтому желающие их посетить появляются редко. «Но, в отличие от столицы, где все самые значимые полномочия переданы на уровень Мосгордумы, в муниципалитетах за пределами Москвы ситуация принципиально другая. Могут приниматься серьезные решения, есть что скрывать, неудивительно, что они без энтузиазма относятся к посторонним на заседаниях»,— говорит госпожа Мостинская.

Впрочем, по словам господина Кузнецова, депутаты скрывают не какие-либо махинации, а тот факт, что никто не работает: «Совет депутатов как орган власти, представляющий интересы народа, не работает, а проштамповывает необходимые администрации решения. Здесь 20 из 24 депутатов — представители “Единой России”, остальные — ЛДПР, КПРФ и “Справедливая Россия”, идут в фарватере правящей партии и голосуют в 99% случаев так же».

Константин Фокин заметил, что от его присутствия на заседании совета депутатов есть польза: «Депутаты обдумывают, что говорят».

Также предприниматель объявил о своем намерении баллотироваться на освободившееся недавно место в совете депутатов Ступино: «Но я в любом случае буду продолжать, пока заседания не станут открытыми для всех желающих».

Полина Ячменникова