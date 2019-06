Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, какие предметы из серии The Legendary Designs of Jean Schlumberger заслуживают особого внимания.

В июне в Париже Tiffany & Co. представил коллекцию The Legendary Designs of Jean Schlumberger. Об истории коллекции и самого великого дизайнера XX века Жан-Мишеля Шлюмберже, который родился в 1907-м, скончался в 1987-м, мы в «Стиле» уже рассказывали. Но есть в ней предметы, заслуживающие отдельного внимания. Сегодня — о самых ярких украшениях в этой коллекции.

Первое из них — созданное по оригинальному эскизу Жана Шлюмберже колье с бриллиантами. Рассказал мне про него, как об одном из своих любимейших предметов в коллекции, главный геммолог и вице-президент Tiffany & Co. Мелвин Кертли: «Прекрасное новое украшение с бриллиантовой бахромой, в нем более 80 каратов багетных бриллиантов, ограненных специально под него. В украшениях Шлюмберже всегда есть сюрприз. В этом колье это сапфир на застежке».

Оно же стало и самым сложным предметом в изготовлении из-за прецизионной огранки. Все украшения в коллекции Шлюмберже сложные: изготовление одного занимает от 14 до 18 месяцев. Это колье побило все рекорды — его создавали более двух лет. Работали над ним исключительно силами собственного ателье на Пятой авеню в Нью-Йорке.

В теме фауны немало великолепных вещей. Это и знаменитая «Птичка на камне», и не менее узнаваемая рыба, но отдельного внимания заслуживает брошь в виде головы слона в типичном для Индии парадном одеянии: с золотыми украшениями на бивнях и хоботе и украшении для головы с золотой бахромой и подвесками из бирюзы.

И, конечно, нельзя не уделить внимание коктейльному кольцу с 11-каратным рубеллитом. Центральный камень тут окружен бриллиантами, перемежающимися золотыми кисточками. Последние — отсылка к истории семьи Шлюмберже, к их текстильной мануфактуре в Эльзасе. Как и любая вещь Шлюмберже, оно выглядит не только эффектно, но и очень современно. Все его украшения будто бы неподвластны времени.