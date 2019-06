«Icons — это самые узнаваемые дизайны Шлюмберже» Анна Минакова — о коллекции The Legendary Designs of Jean Schlumberger

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает о переизданных и переосмысленных украшениях ювелира XX века.

В июне 2019 года в Париже Tiffany & Co. представил новую коллекцию — The Legendary Designs of Jean Schlumberger. Тот случай, когда «легендарный» в названии — просто констатация факта, а не патетика. Жан-Мишель Шлюмберже и правда легендарный дизайнер XX века, без которого ювелирная история была бы другой. И среди придуманных им предметов немало тех, что сами стали легендами. Это и брошь-медуза, и птичка на камне, и дельфины в море. Новую коллекцию переизданных и переосмысленных украшений поделили на четыре тематические части. Необычные сюжеты и дизайнерские решения вошли в линию Fantasy, украшения на тему природы объединили в части Flora и Fauna, а четвертая часть — Icons — это самые узнаваемые дизайны Шлюмберже.

Подробнее о коллекции мне рассказал главный геммолог и вице-президент Tiffany & Co. Мелвин Кертли. Первый возникающий вопрос: почему новое переиздание Шлюмберже — а его украшения перевыпускают не в первый раз, но впервые такой отдельной масштабной коллекцией — решили представить сейчас и в Париже, а не родном для Tiffany & Co. Нью-Йорке? «Париж — важный для нас рынок. И важное для Шлюмберже место: он тут родился, здесь же было его ювелирное ателье. Кроме того, в мире много коллекционеров Шлюмберже. Париж, пожалуй, — самое красивое место, где их можно собрать и показать коллекцию», — пояснил Кертли.

Что особенного в дизайне Шлюмберже? «То, как он использует цвета, и то, как он интерпретирует природу — так, как только он мог ее увидеть. Он использует драгоценные камни как палитру, рисует ими, как художники кистью», — отвечает Кертли.

Переосмысленными, как объяснил мне Мелвин, назвали те, что создавали по концептуальным эскизам Шлюмберже впервые. А переизданными — те, что существовали не только как эскиз, но и как украшение и раньше, но теперь вышли в других цветах, в других драгоценных камнях. Решения по тому, какие украшения переиздавать и переосмысливать Мелвин принимал вместе с командой. Как полагает Кертли, заинтересуют новинки и коллекционеров Шлюмберже, и тех, кто купит украшение его дизайна впервые.