Примерьте чешки

Компания Skoda проводит серию тест-драйвов в десяти городах России. В ходе роад-шоу, которые пройдут в Нижнем Новгороде, Казани, Перми, Челябинске, Санкт-Петербурге, Брянске, Магнитогорске, Краснодаре, Екатеринбурге и Волгограде, любой участник найдет, чем себя развлечь,— формат мероприятий предусматривает активности для всей семьи.

Подобный проект чешская марка организует второй раз. В прошлом году он охватил семь городов — от Москвы до Красноярска — и 10 тыс. семей, которые совершили 8 тыс. пробных поездок на кроссовере Skoda Kodiaq. Теперь же масштаб стал шире — прокатиться можно на любой представленной в России модели бренда.

Опробовать автомобили на ходу предлагается на разных трассах. Внедорожная поможет оценить потенциал кроссоверной линейки, интеллектуальный тест-драйв позволит побольше узнать о новых технологиях, которыми оснащаются машины Skoda, а городской маршрут продемонстрирует уровень комфорта каждой модели. Кроме того, гости мероприятия наверняка запомнят заезд на автомобиле под 14-метровый купол с мультимедиинои проекцией в формате 360°, созданныи при участии лучших мультимедииных художников России.

В ходе тест-драйвов выводы о моделях Skoda смогут сделать все члены семьи, в том числе и самые маленькие — специально для них автомобили оборудовали детскими креслами. Если же до интереса к настоящей технике они еще не доросли, то к их услугам аниматоры, аквагрим, фотозона, батуты и другие развлечения в специальной зоне. Доступ на мероприятия бесплатный — нужно только зарегистрироваться в специальном разделе на официальном сайте марки.