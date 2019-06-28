В Ростове количество ДТП сократилось на 27,2%

За пять месяцев 2019 года количество ДТП в Ростове сократилось на 27,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, об этом сообщает департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города.

Отмечается, что количество погибших сократилось на 5,3%, количество раненых — на 25,2%. Основными причинами ДТП в указанный период стали нарушения правил пешеходами, несоблюдение очередности проезда и не пропуск пешеходов.

Как сказано в сообщении, в текущем году на улично-дорожной сети Ростова установят более 1,6 тыс. дорожных знаков. Сейчас в нескольких районах города устанавливают светофоры, ведется работа по устранению ям на дорогах.

Ранее сообщалось, что с начала текущего года в Ростове недостатки в содержании дорог сопутствовали совершению 147 ДТП. В результате этих аварий погибли десять человек, 190 получили травмы. Основными причинами ДТП стали отсутствие разметки, дорожных знаков, пешеходных ограждений и уличного освещения.

Кристина Федичкина