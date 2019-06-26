В Смольном хотят провести бюджетную реформу

С предложением о проведении реформы муниципального управления выступила на конференции «Единой России» вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Госпожа Совершаева заострила внимание на том, что часто во время решения многих вопросов муниципальный уровень вступает в противоречие с другими уровнями власти. Для исключения этой проблемы она предложила комплексный подход, заключающийся в объединении трех бюджетов в один. По ее мнению, в предстоящих муниципальных выборах муниципалитеты будут конкурировать за полномочия.

Напомним, что в ходе проверок были выявлены нарушения сроков обнародования выборов в 12 муниципальных округах.