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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Смольном хотят провести бюджетную реформу

С предложением о проведении реформы муниципального управления выступила на конференции «Единой России» вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Госпожа Совершаева заострила внимание на том, что часто во время решения многих вопросов муниципальный уровень вступает в противоречие с другими уровнями власти. Для исключения этой проблемы она предложила комплексный подход, заключающийся в объединении трех бюджетов в один. По ее мнению, в предстоящих муниципальных выборах муниципалитеты будут конкурировать за полномочия.

Напомним, что в ходе проверок были выявлены нарушения сроков обнародования выборов в 12 муниципальных округах.

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