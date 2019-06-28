Тамбовские власти привлекают к спору между мусорными компаниями

Гендиректор мусороперерабатывающего комплекса ООО «Комэк» Игорь Блюм обратился к первому вице-губернатору Тамбовщины Олегу Иванову с просьбой «обеспечить соблюдение» региональным оператором по обращению с отходами АО «Тамбовская сетевая компания» (ТСК) обязательств по оплате оказанных услуг. Об этом в официальной группе в Facebook сообщил партнер предприятия, перевозчик мусора ООО «ТЭКО-сервис». Причиной обращения, по данным «Комэка», стали долги ТСК.

Как следует из сообщения, с января по май 2019 года комплекс принял на обработку и захоронение от регоператора порядка 101 тыс. т отходов. Стоимость оказанных услуг превысила 98,2 млн руб., при этом ТСК перечислила 38,1 млн руб. «На 25 июня размер просроченной задолженности составил 47,9 млн руб. С 14 июня платежи на наш расчетный счет не поступали. Сложившаяся ситуация создает острый дефицит оборотных средств на предприятии и ставит под угрозу выполнение обязательств по выплате зарплаты, по уплате налогов и сборов в бюджет, перед поставщиками и подрядчиками»,— говорится в письме. По данным «Комэка», наличие у регоператора значительной задолженности может стать причиной лишения данного статуса.

Как пояснили “Ъ-Черноземье” в ТСК, сумма долга указана с учетом не принятых по разногласиям объемов, и она составляет 31 млн руб. «Разногласия связаны с тем, что ООО "Комэк" требует оплачивать существенную часть привозимых нами отходов с контейнерных площадок как прочие отходы (смешанные), то есть по двойной стоимости»,— считают в компании. Кроме того, по версии регоператора, комплекс таким образом занижает объем мусора, поступающий в течение года на полигон для увеличения тарифа на захоронение в следующем году, «чтобы элементарно нарастить свои доходы». В ТСК также отметили, что дебиторская задолженность потребителей перед компанией составляет более 190 млн руб.: «Оплата услуг наших контрагентов производится по мере поступления средств от населения за оказанные им услуги по обращению с отходами». Арбитражный суд Тамбовской области рассматривает четыре иска «Комэка» к ТСК о взыскании 6,8 млн руб. долга.

Подробнее о ситуации на профильном рынке региона читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Тамбовский мусор выкинут заново».

Александр Прытков