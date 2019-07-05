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АвтоВАЗ возобновит производство в Тольятти и Ижевске 5 июля
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Умерла соучредительница Московской Хельсинкской группы Мальва Ланда
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Оппозиция Венесуэлы предложила план реструктуризации долга страны
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Журнал "Коммерсантъ Weekend"
№22
от
05.07.2019
, стр. 34
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