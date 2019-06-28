Суд не увидел «Вепря»

Свердловский облсуд частично снизил наказание и оправдал ряд несовершеннолетних членов штурм-отряда «Вепрь», которые обвинялись в размещении националистических картинок и постов на своих страницах в соцсети «ВКонтакте», а также в призывах бить выходцев с Азии в комментариях под различными новостями в СМИ. Защита подсудимых намерена добиваться полного оправдания всех фигурантов дела. По мнению экспертов, решение облсуда было ожидаемым в связи с новыми установками ВС РФ по данной категории дел.

Как стало известно “Ъ-Урал”, Свердловский облсуд частично изменил обвинительный приговор членам екатеринбургского штурм-отряда «Вепрь». Всего на скамье подсудимых находились пятеро несовершеннолетних — два брата-близнеца и трое их товарищей, один из которых ранее был судим за разжигание ненависти к выходцам из кавказских республик. Само уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме из-за несовершеннолетия подсудимых, как в суде первой инстанции (Чкаловский райсуд Екатеринбурга), так и в облсуде.

Приговор Чкаловского райсуда не устроил стороны, и они подали на него жалобы. Гособвинение просило ужесточить наказание, а защита — полностью оправдать всех фигурантов.

В итоге апелляционная коллегия судей значительно снизила наказания ряду обвиняемых. Суд посчитал, что следствие не смогло доказать создание подсудимыми штурм-отряда, и переквалифицировал ряд обвинений на менее тяжкие составы, которые были декриминализированы. В итоге один из подсудимых, который ранее получил два года реального лишения свободы, был освобожден от наказания, а второй и вовсе полностью оправдан. Двое братьев-близнецов были освобождены от наказания в связи с истечением сроков давности.

Согласно материалам уголовного дела, расследованием которого с 2016 года занимались следователи следственного управления СКР по Свердловской области, подсудимые создали в Екатеринбурге штурм-отряд «Вепрь», который преследовал цели национал-социализма. Его члены с марта 2014 года по январь 2016 года размещали в соцсети «ВКонтакте» видео, аудио и фотоматериалы, которые разжигали межнациональную вражду. Кроме того, они на регулярной основе занимались постингом экстремистских высказываний под новостями в местных СМИ. Например, в деле фигурирует эпизод, когда один из подсудимых призвал «гасить» нерусских под новостью о нападении на футболиста «Спартака». По версии следствия, подсудимые даже вместе собирались на уличных тренировках, где якобы занимались боевыми тренировками.

Изначально уголовное дело группировки было направлено в суд еще в 2018 году, тогда райсуд вынес всем обвинительный приговор и осудил их к штрафам и реальному лишению свободы. Однако это решение было оспорено, и облсуд вернул дело в Чкаловский райсуд Екатеринбурга на новое рассмотрение.

Новый приговор оказался мягче прежнего, его и пересмотрел Свердловский облсуд.

Защита подсудимых заявила о намерении обжаловать приговор. «Мы добиваемся полного оправдания, так как сейчас дело прекращено не по реабилитирующим основаниям»,— пояснил адвокат одного из подсудимых Алексей Кочнев.

По мнению экспертов, решение суда соответствует новой тенденции в данной категории дел, установленной Верховным судом РФ. «По данным судебного департамента при ВС РФ, количество осужденных за возбуждение ненависти или вражды последние пять лет постоянно растет. Однако после руководящих разъяснений пленума ВС в сентябре 2018 года суды стали прекращать дела, поскольку нужно преследовать только за нарушения, намеренно направленные на возбуждение ненависти. Значительный вклад в ситуацию внесло и законодательное изменение ст. 282 УК РФ. Сейчас обязательным условием для привлечения к уголовной ответственности стало привлечение за аналогичное нарушение к административной ответственности в течение одного года»,— пояснил почетный адвокат России Ярослав Загоруйко.

Игорь Лесовских, Екатеринбург