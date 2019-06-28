На главу полиции в Первоуральске завели новое уголовное дело

Глава полиции Первоуральска (Свердловская область) Олег Грехов вновь обвиняется в получении взятки, на этот раз — в размере 900 тыс. руб. О возбуждении уголовного дела сообщил Е1 со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

8 ноября 2018 года Олег Грехов был задержан оперативниками УФСБ по Свердловской области по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и отстранен от должности. Как ранее рассказал источник, знакомый с фабулой дела, речь шла об уголовном деле шестилетней давности, связанном с прослушиванием телефонных разговоров главы попечительского совета «Город без наркотиков» Евгения Ройзмана (в 2013-2018 годы мэр Екатеринбурга). Тогда Олег Грехов курировал секретное подразделение ГУ МВД по Свердловской области — службу БСТМ (занимается сбором информации с помощью технических средств, в том числе и прослушкой телефонов). В 2015 году он был переведен в Первоуральск. В январе Свердловский облсуд отменил решение Ленинского райсуда Екатеринбурга о продлении ему домашнего ареста, заменив его на запрет совершения определенных действий — общения со свидетелями или привлеченными к своему уголовному делу.

Как пояснил собеседник издания со ссылкой на версию следствия, взятку господин Грехов якобы получил в 2017 году через посредника от некоего Мирасова. Целью было возбуждение сотрудниками ОМВД по Первоуральску уголовного дела против некоего Малейкина. Между тем, Малейкин в 2013 году с семьей сбежал в Китай, узнав о планах возбудить против него уголовное дело о мошенничестве, которое позднее приостановили. «Наш источник уточняет, что Малейкин задолжал Мирасову крупную сумму денег. И Мирасов путем возбуждения уголовного дела хотел добиться, чтобы Малейкина экстрадировали в Россию»,— пишет портал.

По данным источников, следствие по делу полицейского зашло в тупик, и в ОМВД по Первоуральску ожидали возвращения Олега Грехова на службу в июле-августе, но внезапно против него возбудили новое дело.

Подробнее об уголовном деле — в материале “Ъ-Урал” «Полковнику предъявили прослушивание»