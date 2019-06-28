На Васильевском острове появится новый веломаршрут

СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» объявил конкурс на создание веломаршрута на Васильевском острове в Петербурге.

Полоса для велосипедистов протяженностью 2 км появится на Большом проспекте В.О., от 1-ой линии В.О. до улицы Наличной. Согласно конкурсной документации, строительство будет завершено к концу сентября. Обустройство участка велосипедного маршрута «22-23-ая линия В.О. - 24-25-ая линия В.О.» будет осуществляться после окончания работ по строительству станции метро «Горный институт».

Всего в 2019 году в Петербурге запланировано строительство восьми новых велодорожек общей протяженностью около 33 км.

Напомним, что в Петербурге к 2021 году планируется разместить велосипедные полосы протяженностью более 57 км.