Экспертный совет особой экономической зоны «Ульяновск» одобрил проекты трех компаний, претендовавших на получение статуса резидента ОЭЗ. Планируется, что будет создано около 100 рабочих мест, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Шведская компания «Интернэшнл Алюминиум Кастинг» планирует организовать в Ульяновске производство литых алюминиевых компонентов для обеспечения нужд клиентов группы компаний «Интернэшнл Алюминиум Кастинг Швеция ЭйБи». В планах инвестора стать поставщиком алюминиевых компонентов на автомобильные заводы компаний Scania, Daimler, Renault, Volvo, «КамАЗ» и другие.

ООО «Центр стратегической конкурентоспособности «Союз машиностроителей» собирается наладить выпуск поковок из инструментальных сталей, применяемых для изготовления штампов, литьевых форм и их оснастки. Предполагается производство до 1700 тонн поковок в год из инструментальных и штамповых сталей разных видов.

ООО «МЕГАПАК 73» планирует заниматься производством упаковочных материалов и оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами.

С учетом трех одобренных заявок число резидентов ОЭЗ «Ульяновск» вырастет до 30.

Подробнее о предложении создания на территории ОЭЗ «Ульяновск» зоны свободной торговли читайте в публикации “Ъ-Волга” «Зоне предлагают особый режим».

Андрей Сазонов