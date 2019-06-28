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Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ   |  купить фото

Число резидентов ОЭЗ «Ульяновск» вырастет до 30

Экспертный совет особой экономической зоны «Ульяновск» одобрил проекты трех компаний, претендовавших на получение статуса резидента ОЭЗ. Планируется, что будет создано около 100 рабочих мест, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.

Шведская компания «Интернэшнл Алюминиум Кастинг» планирует организовать в Ульяновске производство литых алюминиевых компонентов для обеспечения нужд клиентов группы компаний «Интернэшнл Алюминиум Кастинг Швеция ЭйБи». В планах инвестора стать поставщиком алюминиевых компонентов на автомобильные заводы компаний Scania, Daimler, Renault, Volvo, «КамАЗ» и другие.

ООО «Центр стратегической конкурентоспособности «Союз машиностроителей» собирается наладить выпуск поковок из инструментальных сталей, применяемых для изготовления штампов, литьевых форм и их оснастки. Предполагается производство до 1700 тонн поковок в год из инструментальных и штамповых сталей разных видов.

ООО «МЕГАПАК 73» планирует заниматься производством упаковочных материалов и оптовой торговлей непродовольственными потребительскими товарами.

С учетом трех одобренных заявок число резидентов ОЭЗ «Ульяновск» вырастет до 30.

Подробнее о предложении создания на территории ОЭЗ «Ульяновск» зоны свободной торговли читайте в публикации “Ъ-Волга” «Зоне предлагают особый режим».

Андрей Сазонов


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