Кедры от КОМОССТРОЙ®

Компания КОМОССТРОЙ® отмечает свое 15-летие. В честь праздника сотрудники организации решили провести благотворительную акцию и сделать подарок воспитанникам ижевской Школе юных летчиков.

КОМОССТРОЙ® в честь своего 15-летия сделал подарок ижевской Школе юных летчиков. Сотрудники КОМОССТРОЙ® высадили вдоль школьного забора 15 кедров, которые преобразили не только территорию учреждения, но и часть улицы Карла Либкнехта. «Мы решили в свой день рождения поступить не совсем обычно, не ждать подарков для себя, а сделать подарок детям. Этой школе скоро исполнится 55 лет, здесь выращивают героев, поэтому хотелось бы, чтобы школа процветала. Сегодня в этом мы ей помогли. Высадка кедров - это решение основателя нашей компании Андрея Эдуардовича Осколкова. Мы согласовали место посадки, оно было одобрено руководством школы. Надо сказать, что кедр — это дерево-долгожитель. Мы всегда садим деревья и около наших домов»,— отметил финансовый директор компании Виталий Девяткин.

Фото: Амир Закиров

За 15 лет компания ввела в столице Удмуртии 1 млн кв. м жилья. В целом на объектах компании трудятся порядка двух тысяч сотрудников. «У нас большой дружный коллектив, мы стремимся двигаться вперед», — говорит финансовый директор организации.

С праздником компанию поздравила директор Школы юных летчиков Ольга Шахова. «Благодарю компанию, ее основателя Андрея Эдуардовича Осколкова. Сегодня школа возрождается, ее реконструируют, обновляют полы и стены. Теперь посадили и молодые кедры. 1 сентября мы ждем детей уже в новой отремонтированной школе»,— подчеркнула Ольга Шахова.