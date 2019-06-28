Пространственные эксперименты

Арт-обозреватель «Коммерсантъ FM» Дмитрий Буткевич рассказывает о новом проекте Алексея Трегубова «Меняется ли пространство, когда за ним наблюдают?»

Хочу рассказать еще о двух столичных выставках. Как это принято, они совершенно разные по объему и месту проведения. Объединяет их то, что обе представляют творчество театральных художников. Это такой явный современный тренд: театр приходит в музеи, а сценографы — в экспозиционные пространства. Да, собственно говоря, я сам учу своих студентов в ГИТИСе тому, что, помимо сценографии — своей прямой профессии — они могут и должны участвовать в выставочном процессе.

Алексея Трегубова этому учить не надо — Леша признанный театральный художник, с массой постановок в Москве и Санкт-Петербурге. Он также известен как экспозиционер и архитектор выставочных проектов. Наверное, строгановское образование в монументальной мастерской дает о себе знать. И при этом он не бросает функцию художника (еще в 2012 мы познакомились с Трегубовым, когда он стал номинантом премии Кандинского).

Сейчас в Galerie Iragui открыт новый проект Трегубова «Меняется ли пространство, когда за ним наблюдают?» Проект камерный — это словно комната-лаборатория, где ставятся эксперименты с пространством, временем и перемещениями объектов внутри этих измерений. Толчком для этой работы стали первые опыты фиксации движения на фотоаппарат, проведенные Эдвардом Мейбриджем в 1880-90-х годах. Они явились предвестником появления настоящего кинематографа. Трегубов использует своеобразную сетку из зеркальных кружочков, полностью преобразовав небольшое пространство галереи, разместив на трех больших полотнах образы Мейбриджа.

А в Музее Москвы открыта выставка «РайON.0». Ее организовали директор музея Алина Сапрыкина, ответственная за историческую часть, и выпускники прошлого экспериментального курса Каменьковича-Крымова, преподаватели Gogol School Денис Сазонов, Алина Бровина и Егор Матвеев. Здесь переживания жизни «на районе» — исторические и современные — обильно усеяны элементами театральных декораций. На мой взгляд, получается слишком ученически и «в лоб». Но, возможно, как ранний художественный опыт, такой проект имеет право на существование. Посмотрите сами.