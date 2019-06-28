В Петербурге установлено предельное значение повышения тарифов на ЖКУ с 1 июля

Предельный индекс роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля в Петербурге установлен на уровне 4,5% к январю 2019 года. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Величина роста тарифов для граждан будет зависеть от решений, принятых на общем собрании собственников жилья, и площади на одного проживающего. Вместе с тем, средний размер платы для жителей газифицированного многоквартирного дома с 1 июля увеличится на 3% по сравнению с первым полугодием этого года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что, по словам Александра Беглова, экономия от заморозки роста тарифов потребители составит около 1,5 млрд рублей до конца этого года.