Больше половины автобусов в Липецкой области эксплуатируются сверх нормы

Парк маршрутных транспортных средств, которые осуществляют пассажирские перевозки в Липецкой области, превышает 1,2 тыс. Средний возраст автопарка — 12,8 лет и больше половины (740) автобусов — имеют сверхнормативный срок эксплуатации. Об этом сообщили в администрации области после торжественной передачи ключей от 27 новых автобусов ПАЗ в муниципалитеты. По данным региональных властей, обновление пассажирского транспорта проходит по всей области. Всего в 2019 году запланировано приобретение 197 машин за счет регионального и местных бюджетов на 921 млн руб.

О том, чем недовольны перевозчики в соседнем регионе,— в материале “Ъ-Черноземье” «Мэр Воронежа готов заплатить за проезд».

Владимир Зоркий