Предварительной причиной возгорания на ГАЗе стало короткое замыкание

Как сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе Горьковского автозавода (ГАЗ), при пожаре в медно-литейном цехе предприятия никто не пострадал. Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке.

«Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха»,– заявили в пресс-службе ГАЗа. На предприятии создана специальная техническая комиссия для выяснения коренных причин произошедшего.

Напомним, сообщение о возгорании поступило в ГУ МЧС по Нижегородской области в 12:23, сотрудников эвакуировали до прибытия первых пожарных расчетов. Площадь пожара составила 300 кв. м. Открытое горение ликвидировали в 13:02, полностью пожар потушили в 13:46.

Анастасия Еремина