В цехе Горьковского автозавода произошло возгорание на площади 300 кв. м

Как сообщает ГУ МЧС по Нижегоросдкой области, на втором этаже в медно-литейном цехе Горьковского автозавода 28 июня произошло возгорание. Подразделения отряда пожарной охраны выехали на место происшествия по повышенному рангу.

Возгорание локализовали в 12:50 на площади 300 кв. м, в 13:02 было ликвидировано открытое горение.

Эвакуация сотрудников проходила до прибытия пожарных расчетов, скольких людей вывели, в региональном ГУ МЧС не уточнили. Информации о погибших и пострадавших нет.

Заметка дополняется.

Анастасия Еремина