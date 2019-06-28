Бизнес-омбудсмен получил обращение основателя «Рольфа»

Жалоба основателя компании «Рольф» Сергея Петрова на неправомерные действия сотрудников правоохранительных органов поступила в аппарат бизнес-омбудсмена России Бориса Титова. «Юристы знакомятся с ней»,— сказали ТАСС в пресс-службе господина Титова.

Как отметил в беседе с агентством общественный уполномоченный по защите прав содержащихся под стражей предпринимателей Александр Хуруджи, в поступивших в аппарат «документах пока недостаточно информации, чтобы сделать какие-то выводы».

Вчера господин Петров заявил, что намерен обратиться к бизнес-омбудсмену. «Надо использовать все варианты,— сказал он.— Надо, конечно, как-то все-таки останавливать этот вал произвола со стороны силовиков».

27 июня стало известно, что СКР возбудил уголовное дело в отношении известного бизнесмена Сергея Петрова, владельца группы компаний «Рольф», крупнейшего в России автодилера. В офисах компании прошли обыски. По версии следствия, с помощью топ-менеджеров бизнесмен организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Господин Петров заявил, что не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной.

Подробнее о деле читайте в публикации “Ъ” «Все это рок-н-рольф».