Полиция выявила финансовую пирамиду в Ярославской области

Полицейские в Ярославской области задержали подозреваемых в создании финансовой пирамиды участников межрегиональной организованной группы. В сообщении на сайте МВД говорится, что материальный ущерб от их деятельности превышает 1 млрд руб.

По данным следствия, злоумышленники от имени зарубежной инвестиционной компании привлекали средства граждан якобы на инвестиции в строительный бизнес и сферу ЖКХ под предлогом выплаты дивидендов до 36% годовых. Для привлечения большего числа клиентов платежи по ранее заключенным контрактам производились за счет средств, полученных от новых вкладчиков, остальные средства похищались.

«Бенефициаром указанной противоправной деятельности являлось юридическое лицо, зарегистрированное в одной из стран Южной Америки, которая является международной офшорной зоной. Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы — в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях»,— говорится в сообщении МВД.

Жертвами злоумышленников с 2016 по 2019 год стали более 2 тыс. человек. «В настоящее время по ходатайству следователя двоим предполагаемым организаторам и руководителю Ярославского филиала судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование уголовного дела продолжается»,— отметили в ведомстве.