На железной дороге Москва—Санкт-Петербург задержано не менее 40 поездов

На Октябрьской железной дороге (ОЖД) между Москвой и Санкт-Петербургом задержано более 30 поездов дальнего следования и 9 «Сапсанов», нарушен график движения пригородных поездов Ленинградского направления. По данным ОЖД, это связано с хищением технических средств в районе станции Сходня, находящейся в 12 км от МКАД.

За ночь злоумышленники похитили около 1,5 км кабеля. До пяти утра движение на линии было парализовано. Сейчас «Сапсаны» из Петербурга следуют с задержкой примерно в 30 минут, к 11 часам дня время задержки некоторых поездов дальнего следования увеличилось до двух с половиной часов. Проблемы с движением начинаются уже на подъезде к Москве. В пресс-службе ОЖД заявляют, что угрозы безопасности передвижения поездов нет, добавляя, что девять пригородных поездов на участке Москва—Крюково было отменено.

Марина Царева, Санкт-Петербург