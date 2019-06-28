В июне компания «БашРТС» переводит на прямые договоры более 83 тысяч жителей

В начале июля более 83 тысяч собственников жилых помещений получат первые квитанции напрямую от ООО «БашРТС» за горячую воду и отопление. Перевод жителей на прямые договоры с ресурсоснабжающей организацией произошел в связи с просроченной задолженностью управляющих организаций за поставленные коммунальные ресурсы, превышающей два месяца, а также по инициативе самих жильцов – на основании решения протоколов общих собраний собственников.

Список управляющих организаций, обслуживающих МКД, по которым инициирован переход на прямые договоры в одностороннем порядке в июне 2019 года.

Уфа

ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ»

ОАО «УЖХ Октябрьского района ГО г. Уфы РБ»

ООО «ТЖХ»

Ишимбай

МУП ИДЕЗ РБ

Салават

ООО «УК Дуслык»

Нефтекамск

ООО «УК жилфонда с. Амзя»

ООО «БашРТС» уведомляет жителей, что заключение прямого договора в письменном виде не требуется. Согласно п. 6 ст. 157.2 Жилищного кодекса РФ договор, содержащий положение о предоставлении коммунальных услуг между собственником помещения в многоквартирном доме и РСО, заключается на неопределенный срок в соответствии с типовыми договорами, утвержденными Правительством РФ.

После получения платежного документа ООО «БашРТС» за июнь 2019 г. и в целях начисления платы по фактическому потреблению горячей воды жителям рекомендуется передать показания ИПУ ГВС до 20 июля любым удобным способом:

- при оплате платежного документа через банки-партнеры, терминалы (до 10 июля);

- по телефону центра обработки обращений БашРТС - 8-800-511-30-15 (график работы: пн-пт – с 08:00 до 20:00, сб – с 09:00 до 18:00);

- по электронной почте: bashrts_tsp@bgkrb.ru, указанной также в платежном документе.

По всем возникающим вопросам вы можете обратиться:

- 8-800-511-30-15 – бесплатный многоканальный телефон для клиентов ООО «БашРТС». График работы: пн-пт - с 08:00 до 20:00, сб - с 9:00 до 18:00;

- bashrts_tsp@bgkrb.ru – электронная почта для клиентов ООО «БашРТС»;

- официальные страницы ООО «БашРТС» в социальных сетях: Вконтакте (www.vk.com/bashrts) и Facebook (www.facebook.com/BashRTS);

- Уфимские центры сбыта:

• ул. Ульяновых, 59 (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)

• ул. Машиностроителей, 15 (пн-пт с 10:00 до 19:00; сб-вс выходные)

• ул. Рыльского, 2/1 (пн-пт с 10:00 до 19:00; сб-вс выходные)

Ишимбайский центр сбыта

• пр. Ленина, 25 (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)

Нефтекамские центры сбыта

• ул. Ленина, 18 (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)

• ул. Победы, 3 (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)

Салаватский центр сбыта

• ул. Первомайская, 4 (пн-пт с 08:30 до 19:00; сб-вс выходные)