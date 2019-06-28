Глава Адыгеи потребовал обеспечить стопроцентное исполнение обязательств региона по соглашениям с федеральными министерствами

В рамках заседания Кабинета министров РА был рассмотрен вопрос достижения показателей, предусмотренных соглашениями с федеральными органами власти о предоставлении межбюджетных субсидий.



Первый заместитель министра финансов РА Екатерина Косиненко доложила, что в 2018 году было заключено 38 таких соглашений на сумму свыше 3,3 млрд. рублей. Неосвоенными остались 2,3 млн. рублей федеральных средств в связи с экономией.

При этом по трём соглашениям не были достигнуты установленные показатели. Так, по соглашению с Минсельхозом России в республике должны были высадить 250 га новых садов, фактически было заложено 189 га многолетних насаждений.

Как пояснил министр сельского хозяйства РА Владимир Свеженец, данная ситуация вызвана объективными причинами, в том числе – введённым прошлым летом режимом ЧС из-за засухи. Сейчас федеральный центр рассматривает вопрос о неприменении санкций за неисполнение соглашения.

По соглашению с Минздравом РФ профилактикой должны были быть охвачены 48% детей в возрасте до года, фактический показатель составил 46,6%. Доля детей в возрасте от 0 до 17 лет, пролеченных в амбулаториях и дневных стационарах составила 1,7% от общего числа при плане в 1,75%.

«Мы прилагаем значительные усилия для совершенствования поликлинического звена и рассчитываем на улучшение ситуации в здравоохранении. Разберитесь с причинами недостижения целевых показателей! Виновные должны быть наказаны», – потребовал Глава республики.

Также не в полном объёме выполнен показатель по привлечению частных инвестиций в основной капитал на создание туристской инфраструктуры.

«Не подходите формально к заключению соглашений. Нужно понимать, что незавершённый инфраструктурный объект не окажет существенного влияния на привлечение бизнеса, такие объекты имеют отложенный эффект. Нужно обсуждать целевые показатели в Федеральном агентстве по туризму и не принимать завышенные обязательства», – прокомментировал Мурат Кумпилов.

Далее участники заседания обсудили задачу по противопожарному прикрытию территорий. Председатель Комитета РА по делам ГО и ЧС Вячеслав Лотаков озвучил потребности региона в увеличении штатной численности пожарной службы, создании новых пожарных частей и закупке спецтехники.

Глава республики поручил во взаимодействии заинтересованных ведомств и муниципалитетов проработать вопрос обеспечения максимальной защиты населения от пожаров.

«В ходе рабочей встречи с Министром по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгением Зиничевым мы получили поддержку в вопросе увеличения штатной численности пожарной службы. Сегодня мы должны со своей стороны обеспечить создание новых пожарных частей там, где это необходимо», – отметил Глава РА.

В завершение был рассмотрен вопрос подготовки к отопительному сезону. Проблемным остаётся вопрос платёжной дисциплины теплоснабжающих организаций. Объём их долга перед энергетиками снизился, однако есть ряд предприятий – злостных неплательщиков, у которых задолженность не погашается либо растёт.

Глава республики поручил главам муниципалитетов адресно проработать с предприятиями алгоритмы погашения долгов за энергоресурсы.