На Ставрополье экс-полицейского осудили за незаконное удержание двух человек в отделе

Бывшего начальника отдела уголовного розыска ОМВД России по Предгорному району Олимпия Даначева приговорили к трем годам и трем месяцам колонии общего режима за незаконное лишение свободы двух человек (ст. 127 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) и сокрытие подданства иностранного государства (ст. 330.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ставропольскому краю. Кроме того, экс-полицейский заплатит штраф в 50 тыс руб.

Суд установил, что июле 2018 года экс-полицейский вместе с оперуполномоченным этого же отдела полиции незаконно удерживали двух местных жителей в здании полиции. Кроме того, Даначев скрыл наличие у него гражданства Греции.

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю по данному факту провело служебную проверку, по результатам которой подсудимого уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Дарья Голякова