В Эрмитаже ожидают гостей благотворительного приема

29 июня, в самый разгар белых ночей, в Эрмитаже по сложившейся традиции состоится XIV благотворительный прием, на котором собираются друзья и попечители одного из главных музеев мира. Темой вечера станет Павильон России на Венецианской биеннале, созданный при поддержке ЦУМ Art Foundation и курируемый в нынешнем году Эрмитажем. Гостям представится возможность увидеть те произведения, которые вдохновили режиссера Александра Сокурова и художника Александра Шишкина-Хокусая на создание концепции для биеннале. Шестиметровая колонна, увенчанная фигурой льва, выполненная художником, будет установлена на Николаевской лестнице только на этот вечер. Программа продолжится прогулкой по залам фламандского искусства XVII века. Саундтреком вечера станет композиция Андрея Сигле «Рембрандт. Фантазии», реминисценция, напоминающая о картине Рембрандта «Блудный сын», ставшей отправной точкой в работе над экспозицией павильона. Кроме того, режиссер и художник будут награждены памятным знаком «Художник в Эрмитаже», который получают современные мастера, удостоившиеся чести выставляться здесь.

Инсталляция Александра Шишкина-Хокусая

Несмотря на то что прием закрыт для широкой публики, приобрести билет на него все же можно, сделав пожертвование в благотворительный фонд. Прямую трансляцию встречи гостей гала-приема можно будет смотреть на сайте ДЛТ и в Instagram-аккаунте универмага. Напомним, в прошлом году прием посетили: министр культуры РФ Владимир Мединский, кинорежиссер Даррен Аронофски, актрисы Ксения Раппопорт, Марина Александрова, Аглая Тарасова и многие другие.

58-я Венецианская биеннале современного искусства продлится до 24 ноября 2019 года, ее тема — «Не дай вам Бог жить в эпоху перемен».