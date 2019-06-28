Porsche показал дизайн электромобиля Taycan

Дизайн-скетчи Porsche Taycan. Фото: Porsche

Дизайн-скетчи Porsche Taycan. Фото: Porsche

«Мы знали, что новая модель должна определяться как Porsche с первого взгляда, но с Taycan, думаю, мы в целом пересмотрели архитектуру электромобилей, — заявил главный дизайнер немецкого автопроизводителя Михаэль Мауэр. — Обычно из-за батарей в днище электромобили выше обычных автомобилей, но мы не готовы были пойти на это, но не могли переносить аккумуляторы в другое место, поэтому пришлось искать новые решения».

Господин Мауэр подчеркнул, что электромобиль из-за отсутствия двигателя внутреннего сгорания и коробки передач отличается особыми пропорциями и тщательно проработанной аэродинамикой. Фирменными чертами Porsche Taycan станет оформление передней и задней части кузова, а также рисунок оптики — элементы в аналогичном стиле появятся на других электромобилях марки.

Напомним, серийный Porsche Taycan будет представлен в сентябре 2019 года. На российский рынок электромобиль выйдет в 2020 году.