Нижегородский райсуд отложил заседание по делу экс-главы Марий Эл до приезда «скорой»

В зале Нижегородского райсуда бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, обвиняемый во взятках и незаконном хранении боеприпасов, вновь пожаловался на плохое самочувствие. По словам адвоката Игоря Трунова, у него обострилось сердечно-сосудистое заболевание и болезнь Бехтерева (хроническое системное поражение суставов.– “Ъ-Приволжье”).

«Вызвали скорую помощь из-за плохого содержания и ужасных условий (в СИЗО-1.– “Ъ-Приволжье”). Мой подзащитный теряет сознание, у него темнеет в глазах, защемило шею – он не может повернуть голову»,– цитирует адвоката «РИА Новости».

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, в понедельник Леонид Маркелов также пожаловался на ухудшение слуха из-за условий в СИЗО-1, защита обвиняемого сообщила, что готовит по этому поводу жалобу в Европейский суд по правам человека. В ответ ГУ ФСИН по Нижегородской области опубликовало фотографию камеры обвиняемого – в ней есть телевизор, душ, чайник и холодильник.

Напомним, Леонид Маркелов обвиняется в незаконном хранении 30 патронов и получении взятки в 235 млн руб. за предоставление субсидий агрокомплексу ОАО «Птицефабрика "Акашевская"». Вину бывший глава Марий Эл не признает и считает, что выполнял указ президента. По делу также проходят Наталия Кожанова, которая обвиняется в посредничестве при передаче взятки, и Ираида Долгушева, которая, по версии следствия, предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики. Обе вину также не признали.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Экс-главе Марий Эл предъявили одну взятку и 30 патронов».

Анастасия Еремина