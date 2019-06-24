Защита экс-главы Марий Эл готовит жалобу в ЕСПЧ на условия нижегородского СИЗО-1

Адвокат обвиняемого во взятках и незаконном хранении боеприпасов бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова Игорь Трунов сообщил об ухудшении самочувствия своего подопечного на заседании в Нижегородском райсуде в понедельник. Обвиняемый, по его словам, почти ничего не слышит.

Леонид Маркелов просил обеспечить его слуховым аппаратом или организовать встречу с врачом, «поскольку в нижегородском СИЗО-1, где он содержится, не могут оказать соответствующую помощь», заявил «Интерфакс-Поволжье» господин Трунов.

Также адвокат Леонида Маркелова сообщил, что защита готовит жалобу в Европейский суд по правам человека на плохие условия содержания обвиняемого под стражей, «поскольку его не лечат, не предоставляют необходимых медицинских препаратов».

Напомним, слушание дела Леонида Маркелова в Нижегородском райсуде началось 23 апреля 2019 года. Сейчас суд оглашает материалы дела, обвинение попросило допросить более 200 свидетелей, пока заслушали показания пяти из них.

Как ранее сообщал “Ъ-Приволжье”, бывший глава Марий Эл обвиняется в незаконном хранении 30 патронов и получении взятки в 235 млн руб. от экс-депутата регионального парламента Николая Криваша, основателя агрокомплекса ОАО «Птицефабрика "Акашевская"», за субсидирование компании. Леонид Маркелов вину не признает и считает, что выполнял указ президента, поддерживая птицефабрику. Обвиняемыми по делу также проходят Наталия Кожанова, которая, по версии следствия, выступила посредником при передаче взятки, и Ираида Долгушева, которая предоставляла заведомо ложную информацию от минсельхоза республики. Обе вину также не признали.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ” «Экс-главе Марий Эл предъявили одну взятку и 30 патронов».

Анастасия Еремина