Жители Кемерово выбирают название для сквера на месте «Зимней вишни»

Мэрия Кемерово объявила онлайн-голосование на выбор названия для сквера, строящегося на месте сгоревшего торгового центра «Зимней вишни».

Жители могут проголосовать за одно из девяти названий, выбранных с учетом мнения родственников погибших, сообщили в пресс-службе мэрии: «Ивушка», «Почемучка», «Любовь», «Сквер ангелов», «Тихий сквер», «Парк поющей воды», «Белые лебеди», «Сквер памяти» и «Семейный сквер». К середине 28 июня лидирует название «Тихий сквер», за которое отдано 42,25% голосов. Далее идут «Сквер ангелов» и «Сквер памяти», набравшие 31,5% и 12,6% соответственно. Всего проголосовали 1754 человека. Дату окончания опроса в пресс-службе мэрии затруднились назвать.

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Нина Обелюнас