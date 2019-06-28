В 2019 году в Москве эвакуировано более 9 тыс. премиальных машин

В 2019 году в Москве за нарушение правил парковки эвакуировано более 9 тыс. премиальных автомобилей, сообщает ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

Топ-10 премиальных марок по количеству эвакуированных машин:

Mercedes-Benz — 3,5 тыс. автомобилей BMW — 2,8 тыс. автомобилей Audi — 1,7 тыс. автомобилей Lexus — 754 автомобиля Porsche — 404 автомобилей Bentley — 18 автомобилей Maserati — 11 автомобилей Rolls-Royce — 8 автомобилей Lamborghini — 3 автомобиля Ferrari — 1 автомобиль

Также владельцы Mercedes-Benz и BMW стали лидерами по количеству закрытых на парковке номеров — с начала года выявлено 1,7 тыс. Mercedes-Benz и 1,6 тыс. BMW, водители которых скрывают номера по время стоянки.

Напомним, с 15 декабря 2018 года в столице ввели новые тарифы для платных парковок. На 237 улицах в центре, а также в районе «Москва-Сити» плата выросла с 200 до 380 руб. в час. Там же отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

О недовольстве граждан ростом цен за парковку читайте в публикации “Ъ” «"Желтые жилеты" дошли до Сокольников»