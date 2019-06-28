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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Александр Беглов: гарантия на ремонт дорог в Петербурге должна составлять до 12 лет

Гарантия подрядчиков на работы по ремонту дорог в Петербурге должна составлять до 12 лет. Об этом заявил врио губернатора города Александр Беглов.

По его словам, гарантии подрядных организаций на работы необходимы, чтобы дороги в городе к 2024 году соответствовали нормативам, согласно целям нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

При этом сейчас подрядчики по гарантии должны обслуживать дороги в срок до четырех лет. «А чтобы не возвращаться через четыре или пять лет к той же самой дороге, нам нужно довести норматив до 12 лет, тогда мы будем продвигаться вперед», — добавил господин Беглов в интервью телеканалу «78».

Ранее Александр Беглов сообщал, что город будет ежегодно выделять на ремонт и строительство дорог по 12-13 млрд рублей.

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