Основатель «Рольфа» сообщил о задержании одного топ-менеджера компании

По уголовному делу, возбужденному в отношении руководителей группы компаний «Рольф», задержан директор департамента развития бизнеса и член совета директоров Анатолий Кайро, сообщил председатель совета директоров компании Сергей Петров. Ранее сообщалось, что по итогам обысков были задержаны три топ-менеджера «Рольфа».

«Мне известно о задержании Анатолия Кайро. Других задержанных нет»,— сообщил Сергей Петров «Интерфаксу».

Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении владельца крупнейшего в России автодилера за незаконные валютные операции (ч. 3 ст. 193.1 УК). По версии следствия, Сергей Петров организовал сделку, в результате которой вывел за границу 4 млрд руб. Следователи, оперативники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ и спецназ 27 июня провели обыски в жилищах топ-менеджеров и в офисах группы компаний «Рольф».

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Возвращаться в Россию, где ему грозит от пяти до десяти лет, господин Петров не собирается. При этом он не понимает, кому и как могла нанести ущерб сделка, которую следствие и ФСБ считают криминальной.

Подробнее о компании и предъявленных ее владельцу обвинениях — в публикации “Ъ” «Все это рок-н-рольф».