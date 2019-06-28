Шмаков попросил Генпрокуратуру вмешаться в ситуацию с арестом денег «Востокцемента»

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков попросил генерального прокурора РФ Юрия Чайку «обратить особое внимание» на «потенциально опасную» ситуацию с арестом счетов ГК «Востокцемент». По его словам, блокировка счетов крупных цементных производств может стать «причиной коллапса в строительстве ряда дальневосточных регионов».

«Не допустить остановки строительной отрасли Дальнего Востока, масштабной задержки зарплаты и массовых увольнений специалистов — с такой просьбой к председателю Федерации независимых профсоюзов России Михаилу Шмакову обратились представители регионального профобъединения Приморского края»,— говорится в сообщении на сайте ФНПР. В своем письме господин Шмаков настаивает, что «необходимо использовать другие обеспечительные меры, выведя из-под ареста средства на заработную плату и уплату налогов».

Ранее Генеральная прокуратура России подготовила иск к бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкареву, его брату Андрею, ранее возглавлявшему АО «Востокцемент», и экс-главе муниципального унитарного предприятия «Дороги Владивостока» Андрею Лушникову. С них лично и с шести региональных предприятий надзорное ведомство рассчитывает взыскать 3,281 млрд руб. как сумму необоснованного дохода.

Подробнее — в материале “Ъ” «С экс-мэра Владивостока запросили по всем контрактам».