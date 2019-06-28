Кандидат «Единой России» отказался от участия в выборах в Госсовет Татарстана

Члены ЦИК Татарстана на заседании в пятницу исключили из регионального списка кандидатов «Единой России» директора «Республиканского дома ребенка» Алсу Надршину. Она была на 54-м «непроходном» месте. Как пояснила секретарь ЦИКа Надежда Борисова, господа Надршина сама отказалась от участия в выборах.

В итоге в партсписке единороссов осталось 55 кандидатов. Сегодня же список был заверен членами ЦИКа. Избирком разрешил открыть татарстанскому отделению «Единой России» специальный избирательный счет.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 будут избираться по партийным спискам, столько же — в одномандатных округах.

Как сообщал “Ъ-Казань”, партсписок «Единой России» возглавил действующий спикер регионального парламента Фарид Мухаметшин. На втором месте оказался руководитель гоночной команды «КамАЗ-мастер» Владимир Чагин. Третье место заняла директор сети детских центров «Бала-сити» Альбина Насырова. Также единороссы выдвинули кандидатов в 46 одномандатных округах.

На прошлых выборах 2014 года «Единая Россия» победила с результатом 84,2% и провела по списку 47 депутатов. Партийцы выиграли во всех одномандатных округах, где выставляли своих кандидатов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”