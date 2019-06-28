В краевом ведомстве заявили, что не получали письмо от мэрии Краснодара

Начальника управления государственной охраны объектов культурного наследия Роман Семихатский рассказал, что возглавляемое им ведомство не получало от мэрии Краснодара перечень аварийных домов в центре города для проверки их ценности. Чиновник сообщил yuga.ru, что данного документа нет в электронной системе регистрации.

“Ъ-Кубань” ранее писал, что глава кубанской столицы Евгений Первышов повторно отправил на имя господина Семихатского список предназначенных под снос домов, чтобы проверить их ценности. Предыдущее обращение, по словам мэра, осталось без ответа, что привело к скандалу со сносом дома по улице Коммунаров, 108, где в ходе демонтажа выявили признаки исторической ценности. По данным мэрии, в перечне находятся 97 домов, 21 из которых уже расселены и 22-х находится в стадии расселения.

По словам Романа Семихатского, мэрия нашла идеальный способ выкрутиться из сложившейся ситуации и сделать письмо в адрес краевого управления охраны исторических объектов задним числом. «Они сейчас себя выгораживают и пытаются сказать, что они направляли, а мы, такие негодяи, не рассмотрели. Не было у нас такого письма», — прокомментировал изданию господин Семихатский.

Василий Хитрых