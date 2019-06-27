Мэрия Краснодара проверит ценность аварийных домов в центре города

Глава кубанской столицы Евгений Первышов повторно отправил на имя начальника краевого управления госохраны объектов культурного наследия Романа Семихатского перечень аварийных домов в центре Краснодара для проверки их ценности. Как сообщили в администрации краевого центра, предыдущее обращение осталось без ответа.

В мэрии уточняют, что данное обращение на имя господина Семихатского было подано вследствие скандала со сносом дома по улице Коммунаров, 108, где в ходе демонтажа выявили признаки исторической ценности объекта. Сообщается, что в перечне находятся уже расселенные или только расселяемые и признанные аварийными дома, которые нужно снести, но при этом не навредить историческому наследию. Всего в приложении к письму содержатся адреса 97 домов. 21 из них уже расселен, расселение еще 22-х находится в завершающей стадии.

Отмечается, что все участки после сноса ветхих домов будут использованы в интересах города. Там планируется создавать новые зеленые зоны, а также детские и спортивные площадки. Возможно использование этой земли для расширения школ и детских садов.

Василий Хитрых